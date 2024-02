Regionali: O.Napoli (Az), ‘coalizione con M5s solo con candidato civico’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Condivido l’idea che con il sistema elettorale in vigore ogni candidatura “terzista” appare velleitaria agli occhi degli elettori. Sono personalmente convinto che Azione non debba precludersi la possibilità di entrare in coalizioni di sinistra, aperte al M5S, a condizione che il candidato, sindaco o presidente di Regione, abbia un profilo nettamente “civico” e comunque non immediatamente riconducibile al M5S. La gradualità di questo approccio non è frutto di un calcolo elettoralistico ma risponde all’interesse di tutti, compreso il M5S, perché consente a una coalizione plurale di rivolgersi a una platea elettorale che sta oltre i suoi confini”. Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.