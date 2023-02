Regionali: Perego, ‘Fi centrale in centrodestra, stop per tentativi imitazione’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “ll centrodestra vince nel Lazio e si conferma in Lombardia dimostrando di essere in salute e di avere il pieno consenso dei cittadini. Il risultato ottenuto da Forza Italia dimostra che non solo è determinante al Governo del Paese e centrale nella coalizione, ma che ogni tentativo di imitazione è stato punito dagli elettori. Buon lavoro ad Attilio Fontana e a Francesco Rocca”. Lo afferma Matteo Perego di Cremnago, esponente di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa.