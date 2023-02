Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Male la sconfitta nel Lazio e in Lombardia. Male l’affluenza che colpisce soprattutto noi. Male le opposizioni divise e non competitive. Ricostruire sarà un lavoro duro ma risorgeremo. Ripartiamo da chi ha la forza popolare per un cambiamento vero. Il 26 febbraio con Stefano Bonaccini”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Pd.