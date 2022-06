Giugno 13, 2022

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Lavoro per una candidatura unitaria non solo sulla Lombardia, ma si voterà in Lazio e Friuli Venezia Giulia dove è importante la squadra. E’ importante individuare il prima possibile un candidato competitivo per la Regione Lazio perché è una partita che si può vincere basta non arrivare all’ultimo quarto d’ora”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa in via Bellerio a Milano.