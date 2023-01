Regionali: Salvini, ‘spero in vittoria centrodestra con ottimo risultato della Lega’

Gennaio 29, 2023

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – “Sono contento di come Attilio Fontana e la Lega stanno conducendo questa campagna elettorale con le proposte, mentre da altri arrivano proteste, insulti e polemiche. Spero che voti tanta gente perché la Regione è quella che decide della salute, dei trasporti, delle tasse e della case popolari. Se ne parla un po’ poco a livello nazionale, ma il 12 e 13 Lombardia e Lazio votano. Conto che il centrodestra possa vincere e che la Lega abbia un ottimo risultato, sia a Milano che a Roma”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e leader del Carroccio Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano, in merito alle prossime regionali in programma il 12 e 13 febbraio.