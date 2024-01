Regionali: Schlein, ‘centrodestra diviso quando si tratta di potere e posti’

Gennaio 13, 2024

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Le divisioni nel centrodestra ci sono, soprattutto quando si tratta di potere e posti di potere. Noi abbiamo scelto molto tempo fa un candidato credibile, trasversale che parla alle persone, che si e impegnato per il territorio”. Lo ha detto Elly Schlein in un incontro a Avezzano per la campagna elettorale di Luciano D’Amico a governatore dell’Abruzzo.