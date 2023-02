Regionali: Schlein, ‘ora bisogna cambiare davvero, Pd faccia la sinistra’**

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “La sconfitta di oggi in Lazio e Lombardia è netta, malgrado gli sforzi generosi dei nostri candidati e di chi si è speso per la campagna. Ora bisogna cambiare per davvero, nella visione, nei volti e nel metodo. Solo così si potrà ricostruire un campo progressista e tornare a vincere insieme”. Lo dice Elly Schlein.

“L’astensionismo altissimo è una ferita alla democrazia e temo che come a settembre interessi soprattutto le fasce più impoverite, che non trovano più rappresentanza. La destra si unisce e vince nonostante le sue contraddizioni. Noi dobbiamo fare la sinistra, quella che si batte per chi fa più fatica”, aggiunge la candidata alla segreteria del Pd.