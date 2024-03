Regionali: Schlein, ‘priorità coalizioni competitive per battere destra, ovunque’**

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Se la coalizione ampia dell’Abruzzo sia la strada? Assolutamente sì. Siamo testardamente unitari. Le persone ci chiedono di costruire un’alternativa”. Così Elly Schlein collegata dall’Abruzzo con Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

Anche in Basilicata? “Il Pd è impegnato anche lì, c’è una discussione in corso. Se chiedete: la priorità è costruire coalizioni competitive per battere la destra? La risposta della segretaria del Pd è sì. Vale per la Basilicata, per il Piemonte e le città al voto”.