Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Innanzitutto grazie a @pfmajorino e D’Amato. Hanno combattuto a mani nude e con generosità. Impossibile vincere quando il campo progressista si divide. Soprattutto in un’elezione a turno unico. La matematica non è un’opinione. Ma in questo caso la matematica è politica”. Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, deputato e coordinatore nazionale di Articolo 1.