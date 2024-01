Regionali: Tajani, ‘Fi difende Cirio e Bardi, Truzzu e Solinas? Troveremo sintesi’**

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – In Sardegna “noi non abbiamo da proporre un candidato, difendiamo e confermiamo la fiducia” ai governatori di Fi in Basilicata e Piemonte, che “hanno lavorato bene e sono i migliori candidati possibili”, in Sardegna “è una scelta che devono fare Lega e Fdi. Noi vogliamo coesione e sono certo che alla fine si farà una sintesi”. Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani ai microfoni di Rtl 102.5.

Il leader di Fi, assicura che, con Meloni e Salvini, “nell’incontro che abbiamo avuto” la scorsa settimana è stato dedicato tempo “solo alla delicata situazione internazionale, una priorità per chi governa il paese”, mentre delle regionali “ne parleremo nei prossimi giorni”.