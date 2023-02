Regionali: Zingaretti, ‘sconfitti si perde, spero schiaffo porti tutti a riflettere’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Era già tutto chiaro. Da tempo divisi e senza una credibile proposta di governo si perde sempre, in primo luogo perché il nostro popolo, non convinto e infastidito, rimane a casa. Spero che quest’altro schiaffo porti tutti a riflettere e a voltare pagina per un partito unito, forte e unitario”. Così Nicola Zingaretti del Pd.

“A sinistra, quando l’identità diventa settarismo e divisione, si rimane opposizione di testimonianza per sempre. Questa deriva consolatoria va combattuta con tutte le nostre forze. Se l’identità e i nostri valori vengono messi al servizio di un progetto politico unitario si vince. E spesso abbiamo vinto proprio per questo. Questa linea negli anni passati è stata combattuta con argomenti ridicoli e la disarticolazione di un’alleanza credibile è il primo motivo delle sconfitte di questi mesi. Bisogna davvero voltare pagina e riprendere a costruire”.