Regioni, Acquaroli: ‘Istituzionalizzazione Conferenza obiettivo importante’

Dicembre 5, 2022

Milano, 5 dic. (Labitalia) – “Oggi è una giornata importante, abbiamo avuto un periodo brutto con il Covid e ci siamo visti molto spesso da remoto. Ci rivediamo insieme in una giornata che prelude a un obiettivo importante: quello dell’istituzionalizzazione della Conferenza e di un rapporto tra Stato e Regioni che dopo tanti anni era ora arrivasse a questo contributo”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’, in corso a Palazzo Lombardia, a Milano.

“Il contributo che possono dare le Regioni a livello istituzionale – ha sottolineato Acquaroli – è determinante per le sfide della competitività, della gestione del territorio, per la gestione della sanità. Obiettivi che rappresentano traguardi fondamentali per il nostro Paese”.