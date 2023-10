Regioni, Fedriga: “Dibattito su nuove regole patto stabilità valorizzi investimenti”

Ottobre 2, 2023

Torino, 2 ott. (Adnkronos) – “Auspichiamo che il dibattito sulle nuove regole del patto di stabilità che ci attendono a breve sappia valorizzare e tutelare proprio gli investimenti, vettori di sviluppo concreto e duraturo. Un dibattito che non può e non deve risolversi in un passaggio tecnico e burocratico ma deve essere l’occasione per definire, con coraggio, una nuova visione storica che tenga conto del benessere di tutti i cittadini, della loro salute, della salubrità dell’ambiente, delle giovani generazioni e della qualità della loro educazione, degli anziani e della loro assistenza. L’apporto del sistema delle Regioni al dibattito europeo non potrà che essere in questa direzione”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e della Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo da Palazzo Reale di Torino alla prima sessione di apertura dei lavori del Festival delle Regioni.

“Dobbiamo, in altri termini, tutti essere protagonisti della costruzione del futuro, ognuno con la propria specificità e in un’ottica di solidarietà e interdipendenza – sottolinea – Ancora una volta richiamo l’importanza ‘di fare squadra’ anche sui temi dello sviluppo, rafforzando, in particolare, le leve dell’internazionalizzazione e della capacità di attrarre investimenti, sulla base del binomio innovazione- internazionalizzazione, fondamentale per la crescita dei nostri territori e, parallelamente, operando per accorciare le filiere produttive per non dipendere totalmente da Paesi che hanno ancora molta strada da fare in termini di democrazia”.

“Le Regioni e le Province autonome sono convintamente accanto allo sforzo del nostro Paese a sostegno della candidatura di Roma per l’esposizione universale 2030, che rappresenta un’opportunità non solo per la Capitale ma per tutta la Nazione”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e della Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenendo da Palazzo Reale di Torino alla prima sessione di apertura dei lavori del Festival delle Regioni.