Regioni: Mattarella, ‘colonna vertebrale Italia, divari da colmare’

Ottobre 2, 2023

Torino, 2 ott. (Adnkronos) – “Il presidente della Regione Piemonte ha sottolineato come le Regioni siano l’asse portante, la colonna vertebrale del nostro Paese, di un’Italia che contiene un’ampia varietà di specificità, di condizioni, di ambienti, di tradizioni ed esperienze, con una conseguente grande ricchezza e naturalmente con numerosi problemi. Vi sono divari che vanno colmati, come ha detto il presidente Fedriga, ricordando, come ha fatto, l’importanza del capitale sociale, del capitale umano del nostro Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino al secondo Festival delle Regioni.