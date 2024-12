Renault: Aramco acquisisce 10% capitale di Horse, jv con Geely

2 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. -(Adnkronos) – Renault comunica che in seguito alla firma degli accordi definitivi avvenuta lo scorso 28 giugno il gruppo saudita Aramco ha portato a termine l’acquisizione del 10% del capitale di Horse Powertrain, la Joint venture creata dal gruppo francese nel luglio 2023, dedicata ai motori a combustione interna per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni e i sistemi per propulsori, trasmissioni, sistemi ibridi e batteri. Con l’ingresso dei sauditi che contribuiranno fra l’altro allo sviluppo di carburanti sintetici e lubrificanti Horse, sviluppata in joint venture al 50% con i cinesi di Geely, vede il suo valore salire a 7,4 miliardi di euro. Il Gruppo Renault e Geely mantengono rispettivamente una quota di partecipazione del 45%.