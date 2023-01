Renault: concluso piano distribuzione azioni a dipendenti, hanno 0,9% capitale

Gennaio 9, 2023

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Renault annuncia che si è concluso con successo il piano Renaulution Shareplan, che prevedeva la distribuzione di azioni ai dipendenti del gruppo. Sono più di 95.000 i dipendenti cui saranno erogate 6 azioni gratuite mentre oltre 40.000 hanno anche sottoscritto azioni al prezzo agevolato di 22,02 euro investendo in media 1.160 euro a persona per un totale sottoscritto pari a 41,25 milioni di euro e 1,89 milioni di azioni. In totale, con quasi 2,7 milioni di azioni aggiuntive detenute dai dipendenti, l’operazione ha distribuito lo 0,9% del capitale di Renault. I dipendenti deterranno circa il 4,7% del capitale al termine dell’operazione; nuovo passo nell’ambizione di raggiungere il 10% di dipendenti azionisti entro il 2030.

“Siamo lieti del successo dell’operazione che testimonia la fiducia dei dipendenti nel nostro piano Renaulution e negli orientamenti strategici annunciati lo scorso novembre” ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.