Renault: la Scenic E-Tech Electric vince il premio Auto dell’Anno 2024

Febbraio 26, 2024

Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Renault festeggia il successo della nuova Scenic E-Tech Electric, che ha vinto il premio ‘Car of the year’ 2024 assegnato in apertura del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. La vettura francese ha conquistato 329 voti assegnati da una giuria di 58 membri, in rappresentanza di 22 paesi. La Scenic è stata il modello più votato da 22 giurati, precedendo la nuova Bmw Serie 5, che ha conquistato 308 voti e 19 ‘preferenze’: a completare il podio la nuova Peugeot 3008, con 197 voto. Per Renault si tratta del settimo modello che conquista il riconoscimento di Auto dell’anno, giunto alla sua 61esima edizione: in precedenza avevano conquistato il premio la Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006).

In questa edizione, quattro dei sette modelli finalisti erano completamente elettrici, compreso il modello vincitore, e gli altri tre avevano versioni completamente elettriche e/o plug-in.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault sottolinea come “questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: autonomia record, abitabilità generosa ed accogliente, il tutto con un’impronta ambientale contenuta”. Veicolo sviluppato sulla piattaforma AmpR medium (ex CMF-EV), la Scenic E-Tech Electric è piuttosto leggera (1.890 kg) e compatta (lunga 4,47 metri), con una autonomia teorica di 625 km.