Rep. Ceca: giornata lutto nazionale, campane risuoneranno nei Paesi Ue e Nato

Praga, 23 dic. (Adnkronos) – La Repubblica Ceca celebra oggi una giornata di lutto nazionale per le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta giovedì nell’università di Praga. Sugli edifici pubblici le bandiere saranno issate a mezz’asta e a mezzogiorno sarà osservato un minuto di silenzio, mentre le campane risuoneranno nelle chiese della Ue e dei Paesi della Nato.

Quattordici persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco nell’edificio della Facoltà di Lettere dell’Università Carolina della capitale da uno studente che poi si è suicidato. La polizia sta lavorando per capire il movente dell’aggressione. Si è trattato di uno degli attacchi più mortali compiuti da un uomo armato in Europa in questo secolo.