Report Ics-Sport e Salute: 38 mln sedentari, un italiano su 3 non lo pratica

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Sono più di 38 milioni gli italiani che non praticano sport e solo un quarto della popolazione svolge attività sportiva in modo regolare. Il nostro Paese figura in Europa al 21° posto per quota di adulti che praticano attività fisica nel tempo libero: solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una volta a settimana, rispetto a una media europea del 44%. Si evince dal Rapporto Sport 2023, prima ricerca di sistema sull’industria sportiva a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) e di Sport e Salute (SeS), presentato oggi a Roma.

In considerazione dell’alto tasso di sedentarietà, con un italiano su tre che non pratica alcuna attività fisica, secondo gli autori del rapporto “risulta indispensabile l’attuazione di un’azione di sistema per la costruzione di una cultura dello sport, attraverso politiche multisettoriali in un’ottica sinergica tra pubblico e privato”.

Sono pochi gli italiani che utilizzano le biciclette, solo il 16% le utilizza per spostarsi all’interno delle città, a fronte di una media europea del 24%. Uno sviluppo urbano, che amplia le aree pedonabili, le piste ciclabili, le zone verdi e gli spazi pubblici attrezzati, si dimostra un fattore chiave per incoraggiare l’adozione di stili di vita più salutari e attivi”, spiega il report.