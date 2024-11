Report: Mulè (Fi), ‘intollerabile violenza contro Antonella Giuli’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Durante il programma Report di ieri su Rai3 si è consumata un’intollerabile violenza nei confronti di Antonella Giuli, addetta stampa presso la Camera dei Deputati. Un miscuglio di pettegolezzi, delazioni anonime intrise di vigliaccheria e gratuite falsità senza riscontri se non quelli di un equivalente chiacchiericcio da bassifondi, dichiarazioni tagliate ad arte per tenere insieme un puzzle disordinato e senza trama: del buon giornalismo, ovviamente, nessuna traccia. Un quadro irreprensibile dal punto di vista professionale poteva essere sporcato solo da cattiveria gratuita. A un racconto fallace si è aggiunta la volontà di non correggere il servizio nonostante le precisazioni persino sulla vita familiare – e dunque privatissima di Antonella Giuli – che Report ha avuto a disposizione molte ore prima che andasse in onda la puntata. Per questo, dopo aver visto Report esprimo ad Antonella Giuli la più convinta solidarietà anche nella mia veste di Presidente del comitato per la Comunicazione e l’informazione esterna della Camera dei deputati”. Lo scrive in una nota il vicepresidente della Camera, l’esponente azzurro Giorgio Mulè.