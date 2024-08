Resistenza: Antoniozzi, ‘follia indicibile accusare Fdi di essere eredi SS’

13 Agosto 2024

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Mettere in relazione la schifezza del nazismo, uno dei mali assoluti del Novecento, e la strage di Stazzema con l’attuale Governo, dicendo che noi siamo gli eredi delle SS è una follia assoluta, una cosa indicibile”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi, commentando le parole di Marco Gervasoni.

“È come se -aggiunge- noi dicessimo che Pd e Avs che vengono dall’eredità del Pci sono responsabili ed eredi dei gulag, delle repressioni in Ungheria e Cecoslovacchia e dei crimini commessi dal socialismo reale. Eppure noi abbiamo avuto un Presidente come Giorgio Napolitano che proveniva da quella cultura e che difese l’invasione di Budapest: ciò nonostante lo abbiamo rispettato profondamente per il suo alto senso delle istituzioni. Accusarci di cose del genere -conclude Antoniozzi- serve solo a svilire la democrazia, a mortificare milioni di italiani che votano per un partito democratico e moderno come Fdi che nei confronti del nazismo usa un solo termine: schifo”.