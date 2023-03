Resistenza: Boccia (Pd), ‘inaccettabile ricostruzione storica La Russa’

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar (Adnkronos) – “È grave che il Presidente del Senato, seconda carica di uno Stato nato dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione, parli di via Rasella e della lotta partigiana nel modo in cui lo ha fatto nell’intervista a Libero. Siamo di fronte ad un esempio di revisionismo storico che, inoltre, sposa il punto di vista dei fascisti. Mi dispiace per La Russa ma non è accettabile mettere sullo stesso piano i partigiani che combattevano per liberare l’Italia e i nazifascisti”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.