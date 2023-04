Resistenza: Bonaccini, ‘La Russa non può fare presidente del Senato’**

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Qui non siamo più nel campo delle gaffe. La Russa ne ha inanellate una serie e a me pare di poter dire che la seconda carica dello Stato è ricoperta da una persona che non è in grado di ricoprire quell’incarico”. Così Stefano Bonaccini al Festival de Il Domani a Modena.

“Si fa revisionismo raccontando bugie solo perché si ha timore di certificare che l’Italia è una Repubblica nata sull’antifascismo. Cosa dobbiamo fare, tornare a dire che fascismo e nazismo hanno fatto anche cose buone? Ma stiamo scherzano? Se La Russa vuole, lo porto con me a Marzabotto o alla ‘buca’ di Susano dove i nazisti lanciavano in aria i neonati e sparavano? Perché questo è successo”.

“Per me le parole di La Russa sono vergognose. Se poi mi chiedete se la Meloni è fascista – ribadisce – rispondo di no ma lei ha dovere di togliersi dosso un po’ di gente che al fascismo è un po’ troppo abituata”.