Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Fascismo e nazifascismo hanno in qualche modo rovinato l’Italia in quegli anni e non credo che oggi possano più tornare, per nostra fortuna. L’antifascismo è stato sicuramente, con i partigiani, una cosa utilissima all’Italia e se oggi abbiamo questa democrazia è proprio grazie a questo”. Così il senatore della Lega, Claudio Durigon, a Sabato Anch’io su Rai radio 1.