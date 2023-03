Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Quella di La Russa non è una gaffe. È l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, con l’ignobile obiettivo di mettere sullo stesso piano la Resistenza partigiana e i nazifascisti. La Russa si ricordi di essere il Presidente del Senato e non un militante missino. O si dimetta”. Lo scrive in un tweet Marco Furfaro, deputato Pd.