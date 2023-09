Resistenza: Mattarella a cerimonia 80/mo anniversario Salvo D’Acquisto

Settembre 23, 2023

Roma, 23 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha reso omaggio alla memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, nell’ottantesimo anniversario della sua uccisione, in una cerimonia a Palidoro nel luogo dove offrì la sua vita per salvare quella di 22 persone prese in ostaggio dalle truppe tedesche.

Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fronte la stele che ricorda l’episodio, presenti il fratello del vicebrigadiere, Alessandro, e la nipote, Valentina, maggiore dell’Arma. Hanno ricordato la figura di Salvo D’Acquisto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e Paolo Mieli.

L’esponente dell’Esecutivo e il comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, hanno quindi consegnato il premio ‘D’Acquisto’ a quattro carabinieri, per atti significativi compiuti nell’adempimento del dovere, e a tre studenti di un locale istituto, per meriti scolastici.