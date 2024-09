Resistenza: Mattarella, ‘battaglia per l’indipendenza oltre che per la libertà**

14 Settembre 2024

Roma, 14 set (Adnkronos) – “Da Montefiorino all’Ossola, dall’Alto Monferrato alla Valsesia, alla Carnia, venne offerto l’esempio di genti che non si contentavano di attendere l’arrivo delle truppe alleate ma intendevano sfidare a viso aperto il nazifascismo, dimostrando che questo non controllava nè città nè territori, mettendo a nudo quello che era: truppa di occupazione. Ecco perchè la battaglia della Resistenza era una battaglia per l’indipendenza, oltre che per la libertà”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli.