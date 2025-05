Resistenza: Schlein, ‘scomparsa Teresa Vergalli impegna ancora di più noi in difesa diritti’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Teresa Vergalli, nome di battaglia Anuska, staffetta partigiana, cocciuta. Così si definiva Teresa: cocciuta. Con lei scompare una donna che per tutta la vita non ha fatto altro che difendere i diritti e la libertà”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Entrata nella Resistenza che era ancora studentessa ricoprì incarichi pericolosi e delicati e, finita la guerra, è stata decisiva per la fondazione dell’Udi, l’Unione delle donne italiane, e per le battaglie per la parità di genere. Teresa se ne va ma ci lascia una enorme eredità e un monito, contenuto nella sua ultima intervista: ‘Bisogna stare attenti, vigili, uniti sui diritti che abbiamo conquistato’. Perché i diritti non si conquistano mai una volta per tutte. E questo continuerà ad essere anche il nostro impegno”.