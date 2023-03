Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar (Adnkronos) – “Le parole di La Russa su Via Rasella sono un atto di revisionismo senza precedenti. Come dire: i partigiani se la sono un po’ cercata. La seconda carica dello Stato non può confondere le vittime con i carnefici. E sdoganare il punto di vista dei fascisti. Indegno e vigliacco”. Lo scrive su Twitter il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto.