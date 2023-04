Resistenza: staffetta Avs e Giovani Europeisti Verdi per dimissioni La Russa

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Come Alleanza Verdi Sinistra e Giovani Europeisti Verdi lanciamo una staffetta per chiedere le dimissioni del presidente del Senato La Russa, dopo il sit-in di Via Rasella. Ogni giorno, alle ore 16, una persona si posizionerà davanti a Palazzo Madama con un cartello che recita “La Russa dimettiti”, in preparazione al 25 aprile”. Così il co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi Luca Boccoli.

“L’invito a partecipare è aperto a tutte le organizzazioni che credono che La Russa sia totalmente inadeguato a ricoprire la carica di Presidente del Senato. Ringraziamo il Circolo Mario Mieli che ha già aderito all’iniziativa e altre organizzazioni si uniranno nelle prossime ore”.