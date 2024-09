Resistenza: Steinmeir, ‘libertà e democrazia vanno difese, nazionalismo porta guerra’

29 Settembre 2024

Bologna, 29 set. (Adnkronos) – “I nostri due Paesi sanno che la democrazia, anche dopo essere stata conquistata, non è mai scontata. Sappiamo che la libertà e la democrazia vanno protette e difese, che un nazionalismo eccessivo porta alla guerra. Dobbiamo, quindi, andare avanti sulla nostra strada della riconciliazione e dell’amicizia, verso un buon futuro per i nostri figli e nipoti in un’Europa forte, unita e democratica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, parlando a Marzabotto in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario dell’eccidio di Monte Sole, insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“‘Sono i bambini che sono stati capaci di sperare in un mondo migliore e di lottare, quotidianamente, per la sua realizzazione’. Così scrisse Anna Rosa Nannetti, anche lei sopravvissuta all’eccidio, riferendosi ai bambini di Marzabotto. A cui ha dedicato un toccante monumento scritto. Ai bambini sopravvissuti. Questa frase -ha concluso il Capo dello Stato tedesco- è per noi una missione. Dobbiamo credere in un mondo migliore. Lottare ogni giorno insieme per la sua realizzazione!”