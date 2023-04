Resistenza: Zan (Pd), ‘La Russa deve dimettersi’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr (Adnkronos) – “La destra usa armi di distrazioni di massa per evitare di occuparsi dei problemi concreti del Paese come l’inflazione, il caro bollette la precarietà del lavoro. Parla invece di liceo made in Italy, di maternità surrogata, di carne sintetica che poi sintetica non è: tutti argomenti che vogliono distrarre l’attenzione da quelli molto più seri che sono invece le priorità per il nostro Paese”. Lo ha detto il deputato del Pd Alessandro Zan, ai microfoni di Radio Immagina.

“E ogni volta che il governo è in difficoltà sui temi economici interviene per colpire i diritti come è stato per la trascrizione dei bambini per le famiglie omogenitoriali. Per non parlare poi di temi ‘identitari’ legati alla vicende storiche nazionali -ha aggiunto Zan-. Si pensi all’ultima, vergognosa affermazione di La Russa su via Rasella. Altro che ‘sgrammaticatura istituzionale’ come l’ha definita la presidente del Consiglio Meloni. Qui stiamo parlando di un vero colpo alla nostra storia patria, a un tentativo di delegittimare la resistenza antifascista che è stata la base della nostra democrazia e di legittimare, viceversa, la storia del fascismo”.

“Non è una questione di galateo o di sgrammaticature istituzionali -ha concluso Zan- ma è una cosa molto grave: la seconda carica dello Stato fa delle dichiarazioni inaccettabili. Abbiamo e confermiamo la nostra richiesta di dimissioni di la Russa. In altri Paesi si sarebbe già dimesso”.