Revenge porn: Mete e Oidur, domani conferenza istituzionale con ministra Roccella

Novembre 27, 2023

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) – Appuntamento istituzionale, domani, dalle ore 15 in Sala Tatarella (Camera dei Deputati, Roma) per Mete, che con il Patrocinio di Federfarma, Farmaciste Insieme ed Oidur, discuterà il Panel: ‘Educazione e Consapevolezza al Sexting. Stop al Revenge Porn’. Interverranno per i Saluti Istituzionali: Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), Carolina Varchi (Segretario di Presidenza – Camera dei Deputati) e Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma), il quale presenterà il lavoro svolto insieme all’interno delle Farmacie attraverso la Campagna dedicata, e lancerà azioni future. Panel: Angela Margiotta (Presidente Nazionale ‘Farmaciste Insieme’), Sara Baresi (Direttrice Generale Oidur – Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca), Antonio Votino (Presidente Ce.S.MA.L.) e Monica Manzone (Avvocato del Foro di Palermo).

Modera: Giorgia Butera (Presidente Mete). In conferenza sarà presentato l’impegno portato avanti da più di 3 anni dall’Organizzazione Mete nell’educazione e consapevolezza al Sexting, ed al contrasto al Revenge Porn (un reato, vero e proprio). I dati dichiarano, che oltre due milioni di persone in Italia ne sono vittime. Le denunce sono in aumento in ogni regione d’Italia.

“È fondamentale per Mete, precisare un equivoco sibillino: si continua a parlare di Revenge Porn, con il sottinteso pensiero che se le immagini non fossero state girate, non avrebbero nemmeno potuto essere diffuse e dunque anche la vittima risulta essere un po’ colpevole, è un atteggiamento pericoloso. L’art. 612-ter del Codice Penale parla di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, ed è così che dobbiamo definire questo reato”. “Inoltre, necessita una regolamentazione differente, trattandosi di forme di violenza che attraversano facilmente i confini e vengono perpetrate attraverso le tecnologie digitali. Durante il Panel, il Professore Antonio Votino traccerà il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Sexting/Revenge Porn”. La Conferenza beneficia del supporto di: Cesmal (Centro Studi del Management e del Lavoro, presieduto dal Prof Antonio Votino), il MIG (Movimento Italiano per la Gentilezza), Rosa Iudici – Empowerment Femminile, Global Media and Cultural Democracy, Scuola Cinema e l’Osservatorio Nazionale contro il Sexting ed il Revenge Porn. La comunicazione grafica è a cura di Silvia Amato Petragnani.