Revolut: in 2022 ricavi +30% a oltre 850 mln, clienti +54%

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Crescono del 30% nel 2022 i ricavi totali di Revolut ad oltre 850 milioni di sterline. In aumento anche i clienti, +54% con 9 milioni di utenti in più, con il sorpasso di quota 6 milioni nel Regno Unito. Il numero di dipendenti è raddoppiato nel 2022 a oltre 6.000. E’ quanto annuncia in una nota il Chief Financial Officer di Revolut, Mikko Salovaara.

“A seguito della concessione di una licenza bancaria europea completa nel 2021, da parte della Banca Centrale Europea e supervisionata dalla Banca di Lituania, Revolut – spiega – ha implementato i servizi bancari in altri 12 nuovi paesi nel 2022, portando il totale dei paesi europei serviti da Revolut Bank a 30. Guardando al 2023, Revolut prevede di lanciare diversi nuovi prodotti chiave e l’app verrà lanciata in nuovi mercati tra cui Nuova Zelanda, Brasile, Messico e India”.

Intanto, la società ha pubblicato l’annual report con i dati del 2021, intero primo anno di profittabilità: Ebitda adjusted di 100,3 milioni di sterline, utile di 26,3 milioni di sterline, ricavi quasi triplicati a 636 milioni di sterline, margine lordo migliorato al 70%.