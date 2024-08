Rgs: Foti-Malan (Fdi), ‘soddisfazione per nomina Perrotta, altro tetto di cristallo infranto’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Esprimiamo soddisfazione per la nomina da parte del governo di Daria Perrotta quale nuova Ragioniera Generale dello Stato. E’ la prima donna a ricoprire questo importante incarico, ennesimo tetto di cristallo infranto da questo governo. A lei l’augurio di buon lavoro, con la certezza che la sua alta professionalità le consentirà di svolgere al meglio l’importante ruolo a cui è stata destinata. A Biagio Mazzotta va il ringraziamento per quanto fatto in questi anni alla guida della Ragioneria”. Lo dichiarano i presidenti dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.