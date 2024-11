Ricci (Sace): “Crescente esposizione verso Africa, opportunità per nostre pmi”

22 Novembre 2024

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – “Il nuovo approccio di Sace per l’Africa ha visto una crescente esposizione verso il continente. Dal 2022 Sace ha deliberato 1,2 miliardi di operazioni nel 2024, data di inizio del Piano Mattei”. Lo sottolinea l’Ad, Alessandra Ricci, in occasione della presentazione dell’Africa Champion Program. “L’Africa – aggiunge – guarda al futuro con lo slancio di una regione, che dopo anni non facili, mira ad essere la prossima protagonista della crescita globale”. L’ad osserva come “pur con le consuete profonde differenze tra gli oltre 50 Paesi che compongono il continente africano, si evidenziano segnali positivi da mercati di interesse per le nostre imprese” e questa “è una grande opportunità per le nostre pmi”.