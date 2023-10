Ricerca, digitalizzazione e pianificazione: il Report di Sostenibilità di Salov

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Costanti investimenti in ricerca, sviluppo e in ambito Esg con più di 19 progetti attivi, trasformazione digitale con circa 5 milioni di euro l’anno investiti in nuove tecnologie e la definizione di un Piano di Sostenibilità che guiderà lo sviluppo e la crescita aziendale nei prossimi anni. Sono questi gli ingredienti alla base delle performance di Salov, gruppo industriale tra i principali player mondiali del settore oleario, proprietaria dei marchi storici Filippo Berio e Sagra, in termini di business e di sostenibilità registrati nel Report di Sostenibilità relativo all’anno 2022. Il report, asseverato da Sgs leader mondiale nei servizi di ispezione e certificazione, documenta gli eventi più significativi, i risultati conseguiti e gli obiettivi di Salov in materia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

CRESCITA MALGRADO LE TURBOLENZE – Il 2022 è stato caratterizzato da una concatenazione di criticità. L’annata negativa per la raccolta delle olive nei Paesi del Mediterraneo ha portato ad un’impennata dei costi degli oli di oliva che costituiscono il core business di Salov. Lo scoppio del conflitto russo-ucraino, inoltre, ha innescato una spirale di ripercussioni su costi dell’energia, logistica, materiali di confezionamento e soprattutto sugli approvvigionamenti di materia prima negli oli di semi, in particolare l’olio di girasole. Salov ha reagito alla complessità dello scenario con tempestività, compattezza ed efficacia, confermando nel 2022 i volumi di vendita record stabiliti nel biennio precedente e incrementando il fatturato annuo anche a causa dell’inflazione. Le problematiche, comunque, non hanno impattato sugli investimenti negli oltre 19 progetti in corso che coinvolgono tutti gli ambiti: implementazione della qualità e delle proprietà dell’olio, sviluppo industriale e digitale, attenzione ambientale, progresso nei progetti agronomici sostenibili, accrescimento e potenziamento del capitale umano e della relazione con il territorio.

I NUMERI – Nel 2022 Salov, presente con i propri marchi e prodotti in 75 Paesi del mondo, ha realizzato vendite di olio per circa 120 milioni di litri generando un fatturato consolidato di 491 milioni di euro; circa 5 milioni di euro investiti in nuove istallazioni tecnologiche e 1,5 milioni di euro in digitalizzazione nel contesto dei progetti industriali di potenziamento ed efficientamento che l’azienda sta conducendo nello stabilimento di Massarosa (LU); quasi metà della spesa (44%) per l’acquisto di materie prime e materiali è rivolta verso fornitori locali; nel reperimento delle materie prime sono salite a 12 le filiere certificate per la produzione degli oli Evo a marchio Filippo Berio Metodo Berio e Filippo Berio Sustainable Select, la nuova linea lanciata nel 2022 sul mercato Usa che replica i pilastri del Metodo Berio, cioè agricoltura integrata, tracciabilità totale (dal campo alla bottiglia), rispetto di parametri chimico-fisici più stringenti di quelli di legge e certificazione da parte di un ente terzo (Sgs).

Ancora: nell’acquisto di materiali di confezionamento è proseguito il percorso verso l’adozione sempre più ampia di materiali riciclati (nel 2022, infatti, la quota di materiali da riciclo è stata pari al 46,5%, con oltre l’80% del vetro utilizzato proveniente dalla filiera del riciclo post-consumo. Salov, inoltre, ha privilegiato l’acquisto di Pet riciclato, R-Pet, al posto del Pet vergine. La carta usata per imballaggi ed etichette proviene da fornitori dotati di certificazione Fsc); gli impiegati del gruppo sono saliti a 314 (11 in più rispetto al 2021).

Rispetto al 2021 ci sono stati miglioramenti anche nei vari ambiti Ambientali e Sociali: -3,4% nei consumi energetici grazie anche all’impianto di trigenerazione che, nonostante l’annata difficile, ha consentito a Salov di produrre in autonomia il 41% del proprio fabbisogno energetico annuo; -8,6% nel prelievo idrico totale, che nel 2022 è stato pari a 145 ML; -6,7% nelle emissioni dirette di gas climalteranti (Scope 1); -5,0% nella produzione totale di rifiuti (nei rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 97% del totale, la riduzione è stata del 6,4%); più che raddoppiate le ore di formazione erogate (2.558 ore vs 1.199 nel 2021). In totale Salov ha contribuito a 14 su 17 degli Sdgs Onu (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite).

RICERCA E INNOVAZIONE – Le attività sviluppate in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca rappresentano un asset fondamentale e distintivo nella visione strategica della sostenibilità per Salov. I progetti sono di varia natura: industriali, ossia legati al miglioramento dei sistemi produttivi; agronomici, per lo sviluppo di un’olivicoltura sempre meno impattante; sensoriali, per il miglioramento della qualità dell’olio e della sua percezione. I principali progetti di ricerca sviluppati da Salov nel 2021/22 sono stati: Long Life Oil, cofinanziato dalla Regione Toscana, il progetto è finalizzato a individuare soluzioni tecnologiche in grado di prolungare nel tempo le caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva; Degommaggio Enzimatico, progetto riguardante il processo di raffinazione dell’olio di semi e mirato alla sostituzione di alcuni reagenti chimici con enzimi naturalI, premiato al Grocery&Consumi Awards nella categoria ‘Miglior iniziativa sostenibile in ambito produttivo’ in occasione di Cibus Connecting 2023.

Per i progetti agronomici va considerato il ruolo chiave svolto da Villa Filippo Berio, vero e proprio laboratorio a cielo aperto nel quale, in collaborazione con il Cnr – Ibe e altre università sia italiane che estere, sono portati avanti progetti relativi a nuove tecniche di agricoltura di precisione, agricoltura sostenibile, valorizzazione della biodiversità e test su cultivar resistenti al Verticillium, un fungo che colpisce l’olivo. Villa Filippo Berio ospita anche le attività relative a Life Resilience, progetto europeo finalizzato allo sviluppo di tecniche colturali e genotipi di piante produttive in grado di contrastare il batterio patogeno della Xylella Fastidiosa. Il progetto sensoriale più importante del 2022, che ancora oggi prosegue, è il Progetto Zhaw, avviato in collaborazione con la University of Applied Sciences – Institute for Food and Beverage Innovation Zhaw (Zurigo), focalizzato su una specifica caratteristica dell’olio extra vergine di oliva: l’armonia, ossia il grado di equilibrio fra l’intensità delle diverse note positive presenti in un olio. Il progetto ha già condotto alla creazione di un blend specifico e sono in corso continue attività di ricerca che prestano attenzione all’armonia di tutti gli oli Evo di Salov.

VERSO UN PIANO AVANZATO DI SOSTENIBILITÀ – Coerente con la filosofia aziendale di miglioramento continuo, nel corso del 2022 Salov ha effettuato un’attività di assessment, svolta in collaborazione con un ente esterno indipendente, allo scopo di valutare e misurare il proprio presidio sulle tematiche di sostenibilità. L’attività ha gettato le basi per la definizione di un Piano di Sostenibilità che guiderà lo sviluppo e la crescita di Salov nei prossimi anni. I cardini nella stesura del Piano sono stati individuati in 4 pilastri di Sostenibilità che sono: controllo della catena di fornitura; qualità, ricerca e innovazione; sviluppo del capitale umano e comunicazione responsabile.

“Abbiamo a cuore molti degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 2030. Sicuramente quelli legati alla sicurezza alimentare, alla crescita economica sostenibile, all’innovazione industriale equa e responsabile e, in generale, ai modelli sostenibili di produzione e consumo sono quelli che ci coinvolgono e caratterizzano maggiormente perché inerenti alla nostra attività – ha dichiarato Fabio Maccari, amministratore delegato di Salov Spa – In azienda crediamo fermamente nella necessità di un miglioramento continuo e da ciò consegue che ci sia ancora molta strada da fare. Veniamo da oltre 150 anni di storia con il marchio Filippo Berio ed è nostra intenzione farne, come minimo, altrettanti”.