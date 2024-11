Ricerca: Hackathon Synlab, vince App Reviva per riabilitazione post ictus a domicilio

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) – L’App Reviva per la riabilitazione a domicilio dei pazienti che hanno subito un ictus, ideata da 6 giovani universitari, si è aggiudicata ieri al Mind di Milano la vittoria della terza edizione degli i-Days, l’Hackathon organizzato dal Gruppo Synlab, leader europeo dei servizi diagnostici ed esami di laboratorio, nell’ambito di un programma elaborato da Eit Health (European Institute of Innovation & Technology), in collaborazione con Cariplo Factory, Federated Innovation @Mind e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa – si legge in una nota – ha coinvolto oltre 100 studenti universitari da tutta Italia, che sono stati poi selezionati per partecipare all’Hackathon e sfidarsi sul tema ‘Aging della popolazione e malattie croniche. Ai, cybersecurity e data science per migliorare la qualità di vita dei pazienti’. I ragazzi, divisi in 8 gruppi di lavoro supportati da coach e professionisti del settore digitale, tech e sanitario, hanno presentato progettualità concrete e innovative, sviluppate su idee volte a trovare soluzioni per la salute attraverso la tecnologia.

Il progetto Reviva è stato pensato per risolvere il problema dell’abbandono della riabilitazione post-ictus, un fenomeno preoccupante in Italia, dove il 75% dei pazienti necessitano di riabilitazione continuativa, ma le risorse mediche e finanziarie sono insufficienti. Dopo l’ospedalizzazione, infatti, molti pazienti non ricevono il supporto necessario, interrompendo il percorso riabilitativo. Per risolvere questo gap, Reviva offre una soluzione innovativa: un’App basata sull’intelligenza artificiale, che permette ai pazienti di proseguire la riabilitazione a domicilio. Tramite la piattaforma, i medici impostano percorsi personalizzati, mentre i pazienti eseguono esercizi motori e/o linguistici, ricevendo correzioni in tempo reale per migliorare funzionalità motorie e comunicative.

“Gli i-Days sono ormai un appuntamento fondamentale per Synlab, che negli anni ci ha permesso di entrare in contatto con l’energia e il talento di centinaia di ragazzi. Giovani che, puntualmente, a ogni edizione – ha commentato Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia – smentiscono coloro che raccontano con toni di sfiducia le nuove generazioni. Crediamo che offrire loro i corretti strumenti e supporto debba diventare una missione per tutte le aziende della salute, perché le sfide da raccogliere oggi sono tantissime e per noi, come per tutti i player del settore, è imperativo restare al passo. I giovani integrano spontaneamente la tecnologia nei processi e hanno un’attitudine naturale a lavorare in maniera integrata e collaborativa, senza barriere”.

Gli Eit Health i-Days di Synlab si sono svolti con il supporto di aziende di riferimento dell’area tematica Life Science di Federated Innovation @Mind – tra cui Medtronic, Gruppo Sapio, Roche, Nippon Gases, e4life – e di partner importanti coinvolti per l’occasione in attività di mentorship dei ragazzi, come Sda Bocconi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università di Napoli Federico II, mama health e Gruppo Sapio. L’Hackathon 2024 si è avvalso della collaborazione attiva di E-Club Ventures, una rete di oltre 300 studenti provenienti dalle principali università italiane, per le attività di promozione e gestione dell’evento.

Reviva parteciperà alla finale internazionale degli Eit Health Innovation Days che si terrà a Budapest il 28-29 novembre, un evento che radunerà i vincitori delle altre edizioni provenienti dagli altri Paesi europei. Per tutti i partecipanti ci sarà inoltre la possibilità di essere selezionati per tirocini, tesi aziendali o percorsi professionali in Synlab.