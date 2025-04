Ricerca: iniziativa Avs sabato prossimo, concludono Bonelli e Fratoianni

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Le scelte del governo Meloni stanno massacrando l’Università e la Ricerca del nostro Paese, togliendo ogni possibilità di futuro ai ricercatori e alle ricercatrici, costringendo alla fuga verso l’estero. È così che si nega il futuro all’Italia. Per salvare la ricerca, per salvare il futuro dell’Italia ne parliamo sabato 12 aprile, a Roma dalle 9.30 presso il Centro Convegni Formaspazi in via Cavour 181. Ci sarà anche il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. Concludono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni”. Si legge in una nota di Avs.

Il programma dei lavori prevede gli interventi tra gli altri di Elisabetta Piccolotti. E poi Donatella della Porta e Mario Pianta docenti Scuola Normale Superiore, Gianna Fracassi segretaria generale Flc Cgil, Mario Ammendola segretario nazionale Uil-Rua, Francesco Raparelli docente precario Roma 3 e Salerno, Luca Carra direttore Scienza in Rete, Tommaso Baris storico UniPa e del coordinamento universitario in rivolta, Davide Clementi segretario nazionale ADI, Luca Scacchi Forum docenza universitaria Flc Cgil, Erica De Vita assemblea precaria universitaria di Pisa, Antonio Sanguinetti ricercatore Cnr. Videomessaggio di Tomaso Montanari rettore università stranieri Siena. Coordina il responsabile scuola università di Sinistra Italiana Giuseppe Buondonno.