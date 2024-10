Ricerca: Mattarella, ‘da Cern contributo per costruire pace attraverso scienza’**

1 Ottobre 2024

Ginevra, 1 ott. (Adnkronos) – “Costruire la pace attraverso la scienza, questa la vocazione del Cern, punto di riferimento mondiale nella ricerca sulle particelle elementari. Con risultati straordinari, che ci aiutano a guardare al mondo e al suo funzionamento in modo più consapevole e che sono al tempo stesso determinanti per il nostro progresso e benessere: basti pensare alle applicazioni in settori quali la medicina”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Ginevra alla cerimonia per il 70/mo anniversario del Cern, attualmente diretto da Fabiola Giannotti.

“Il merito principale di questa storia di successo -ha ricordato il Capo dello Stato- va ovviamente ascritto alla comunità dei ricercatori che opera quotidianamente in questi laboratori. Una storia cui la Repubblica italiana ha fornito un convinto contributo. Alcuni grandi fisici italiani hanno partecipato alla sua guida, da Edoardo Amaldi al Premio Nobel Carlo Rubbia, a Luciano Maiani. E mi rivolgo adesso a lei, signora direttrice, prima donna chiamata a rivestire questa delicata responsabilità. Le strutture di ricerca italiane si sono avvalse positivamente del rapporto con il Cern e sono certo che questo dialogo continuerà a essere fattore di elevato arricchimento reciproco in campo scientifico e in aree di grande specializzazione, quali i magneti superconduttori e le nuove tecniche di accelerazione delle particelle”.

“Questi luoghi -ha concluso Mattarella- recano anche altri segni del contributo italico. Grazie a Renzo Piano, qui, la bellezza architettonica si fa interprete dell’incontro tra scienza e società”.