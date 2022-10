Ottobre 28, 2022

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Tanti giovani talenti italiani vanno e restano fuori dal Paese non per una scelta, ma per mancanza di opportunità”. Lo ha lamentato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de ‘I Giorni della ricerca’. “I talenti italiani, quando ne hanno la possibilità, mostrano le loro qualità in ogni parte del mondo. Ne siamo orgogliosi”, ha aggiunto il Capo dello Stato.