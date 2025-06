Ricerca, Pellegrini: “In avvio Tavolo ministeriale per la sperimentazione clinica”

5 Giugno 2025

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) – “Il Tavolo ministeriale per la sperimentazione clinica, fondamentale per l’innovazione e lo sviluppo delle cure in Italia, sta per essere ufficialmente ricostituito”. Lo assicura Roberta Pellegrini, segretaria del Tavolo presso il ministero della Salute, nel corso del convegno ‘Health Innovation Show 2025’, oggi a Roma, anticipando l’imminente firma del decreto ministeriale da parte del ministro Orazio Schillaci. “Le analisi svolte dal Tavolo hanno evidenziato la necessità di un intervento concreto nel nostro Paese”, spiega Pellegrini, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti gli stakeholder: promotori, ricercatori, centri clinici e comitati etici.

“Siamo certi di poter raggiungere obiettivi che porteranno nuove opportunità di cura per i pazienti italiani – aggiunge – Tra le priorità del Tavolo, l’implementazione di studi decentralizzati e l’uso dell’intelligenza artificiale per stimolare l’innovazione”. Pellegrini annuncia inoltre che, con la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure, l’Italia potrà aprirsi a molte nuove possibilità terapeutiche. “Siamo tutti in attesa del nuovo decreto per iniziare a lavorare concretamente. Sentirete presto parlare di iniziative pratiche, di cui oggi abbiamo davvero bisogno”, conclude.