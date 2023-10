Ricerca, Pierdomenico (Penny Italia), “Con 12 prodotti speciali siamo al fianco di Airc”

Ottobre 30, 2023

Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) – “Come da programma, dal 26 ottobre la nuova linea di prodotti alimentari a marchio Welless è sugli scaffali dei nostri 440 punti venditi presenti su tutto il territorio nazionale. In questo modo siamo al fianco di Airc per la ricerca contro la lotta ai tumori. Il nostro obiettivo, infatti, è sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione e coinvolgerli nel supporto della ricerca sul cancro, con un’ alimentazione corretta, consapevole e orientata al benessere”. Così all’Adnkronos Salute il presidente e Ceo di Penny Italia, Nicola Pierdomenico, al termine della cerimonia al Quirinale per ‘I Giorni della Ricerca’, promossi da Fondazione Airc.

Dalla colazione allo snack spezza-fame “si tratta di 12 referenze a marchio realizzate in collaborazione con gli esperti in nutrizione di Airc – ricorda Pierdomenico – e sviluppate dal brand in un’ottica di mangiar sano senza rinunciare al gusto”, ispirate a principi quali la riduzione di sale e zucchero, l’aumento dell’apporto di fibre, la semplicità delle ricette, realizzate con pochi ingredienti, per contribuire a costruire un’alimentazione varia ed equilibrata. “L’idea nasce dalla volontà di sviluppare una linea di prodotti con una forte connotazione di sostenibilità – sottolinea il manager – In passato ci limitavamo a sostenere Airc devolvendo parte del ricavato delle arance per la ricerca, ad esempio. Ma questo tipo di sostegno non ci bastava più. Avevamo un marchio, Welless, per noi molto importante, che da diverso tempo strizzava l’occhio ad un’alimentazione più attenta e sostenibile. Nel 2022, in pieno conflitto Russia-Ucraina, non trovavamo le materie prime ma le difficoltà non ci hanno fermati”.

L’invito alla cerimonia al Quirinale per ‘I Giorni della Ricerca’ “è stato emozionante, per noi è motivo di orgoglio essere qui oggi e vedere premiata la ricerca di eccellenza. Dal presidente Mattarella è arrivato un messaggio forte affinché si investa e si faccia molto di più per la lotta ai tumori. Tutto questo ci conforta e ci fa capire di aver interpretato i bisogni dei cittadini” e di essere sulla strada giusta. “La partnership con Airc è un grande valore aggiunto e rafforza il messaggio che da anni Penny Italia diffonde sulla necessità di una spesa attenta e consapevole e sull’adozione di uno stile di vita alimentare attento al benessere e alla salute”, conclude.