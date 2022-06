Giugno 7, 2022

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Rieti non merita di avere un sindaco che non ha mai smentito nostalgie fasciste. Tutti i partiti che sostengono il candidato di destra Sinibaldi dovrebbero chiedere con nettezza la presa di distanza dai suoi inqualificabili post. A una città moderna come Rieti serve un risveglio democratico con Pietrangeli, tutto il contrario di richiami a bieche ideologie”. Lo dichiara il deputato democratico Andrea Casu.