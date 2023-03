Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Il termovalorizzatore non è un tema etico e io penso che i termovalorizzatori servano”. Così Stefano Bonaccini a ‘5 minuti’ su Rai1. “Non può succedere che c’è chi pretende di portare la spazzatura sempre a casa di altri che hanno avuto la lungimiranza di fare impianti di smaltimento, mentre altri per paura di un fischio e di 2 punti in meno sondaggi non lo hanno fatto. Certo dentro una economia circolare che debba veder crescere differenziata e riciclo”.