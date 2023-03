Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il termovalorizzatore a Roma va fatto il più rapidamente possibile. Non c’è alcuna ragione tecnica, scientifica o razionale per non farlo. Spero che Elly Schlein non cambi la linea del Pd su questo punto. Roma non può più aspettare”. Così Carlo Calenda su twitter.