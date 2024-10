Rifiuti: Cdm, commissario Vadalà attuatore bonifica ex cava Paterno

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Il commissario delle discariche abusive Giuseppe Vadalà, sarà a capo del progetto di bonifica e riqualificazione dell’ex cava Paterno, nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. “In data 18 giugno 2024 – si legge nella nota diramata post Consiglio dei ministri -, la Regione Toscana ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di nominare il generale dell’arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, attuale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa sulle discariche abusive, quale soggetto attuatore dell’intervento di “Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione di messa in sicurezza permanente (MISP)/bonifica ed esecuzione degli interventi”, previsto dalla misura PNRR M2C4, I3.4 sul sito orfano denominato “Ex cava Paterno”, nel Comune di Vaglia (FI). Pertanto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l’attribuzione al generale Vadalà, dell’incarico di soggetto attuatore dell’intervento in sostituzione del Comune di Vaglia, impossibilitato ad ottemperare per la sopraggiunta indisponibilità di personale che garantisca la corretta esecuzione del procedimento ed il rispetto dei tempi dettati dalla linea di finanziamento di euro 6.250.000”.