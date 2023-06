Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Ci sono dei problemi in alcune zone della città per la raccolta” di rifiuti “perché non ci sono abbastanza mezzi sulle strade”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ad Agorà Rai Tre.

“Soluzione di questo problema… – ha continuato – si affittino subito i mezzi. Sono arrivati i primi due. Ne arriveranno 40. E a seguire sono disponibile ad usare i poteri commissariali per superare questa situazione”.