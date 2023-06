Rifiuti: M5S, ‘a Castel Porziano con Gualtieri nuova flora, da bottiglie a sacchi spazzatura’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Una volta sulle spiagge di Castel Porziano fiorivano i gigli di mare e la camomilla esplodeva in fitti cespugli simili a cuscini bianchi. Con Gualtieri invece c’è una nuova flora: sacchi della spazzatura, bottiglie, polistirolo e vecchie seggiole. Un patrimonio incredibile, una vista veramente commovente: le nostre spiagge sono uniche in tutto il Paese, forse nel mondo”. Lo ha scritto in una nota il rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.