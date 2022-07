Rifiuti: Milano, accordo Fnm, Ferrovienord e Amsa per sensibilizzare su corretta gestione

Luglio 20, 2022

Milano, 20 lug. (Adnkronos) – Parte dalla stazione di Milano Cadorna un progetto pilota che vede la collaborazione di Fnm, Ferrovienord e Amsa, per sensibilizzare le persone a un conferimento dei rifiuti sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Lo comunicano le tre società in una nota congiunta.

I contenitori della stazione di Cadorna, si legge nella nota, sono stati rivestiti con tre nuove grafiche: la prima, sulla parte frontale del bidone, contiene le indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti; la seconda, sulla parte laterale, vuole invece creare consapevolezza sulle possibilità che la raccolta differenziata può portare in termini di riutilizzo, basti pensare che con 800 lattine è possibile realizzare una bicicletta, con 100 fogli di carta nuova se ne possono ottenere 90 di carta riciclata e 1.590 bottiglie di plastica possono diventare una panchina. La terza, utilizzata per i posacenere, è invece dedicata a incentivare il corretto smaltimento dei mozziconi di sigarette.

Milano Cadorna è la stazione principale della rete di Ferrovienord. Nei giorni feriali transitano circa 450 treni al giorno (nelle ore di punta uno ogni minuto e quindici secondi) e mediamente 70mila persone.

La stazione rappresenta dunque il punto di partenza ideale per questa iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti, che in un secondo momento potrà estendersi anche ad altre stazioni (115 quelle complessivamente gestite dalla società del gruppo Fnm). “Vogliamo dare il nostro contributo concreto in termini di informazioni e sensibilizzazione su un tema importante come quello del trattamento dei rifiuti. In questo ambito, il comportamento virtuoso e responsabile dei singoli può fare davvero la differenza”, spiega il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna.

“Grazie al contributo quotidiano dei cittadini -aggiunge Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, società del gruppo A2a- Milano ha raggiunto importanti risultati, riconosciuti anche a livello europeo, che hanno reso la città tra le metropoli più virtuose con una percentuale di raccolta differenziata del 63%. Con Fnm e Ferrovienord condividiamo, oggi, l’impegno di aumentare anche tra i ‘city users’ e i turisti la consapevolezza sui vantaggi ambientali, in termini di economia circolare e riutilizzo delle materie prime, che una raccolta differenziata di qualità può portare”.